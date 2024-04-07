هل عاد أحمد سعد لعلياء بسيوني؟.. تامر أمين السبب

حل الإعلامي تامر أمين، ضيفا على برنامج العرافة، الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة، ويذاع على شاشة المحور، وتحدث عن طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني، إذ قال: «أحمد سعد من ساعة ما طلق علياء بسيوني عمل 3 أو 4 أغاني مسمعتش عنهم وبقوله حد يسيب عتبة كان كلها خير كده».

حقيقة عودة أحمد سعد لعلياء بسيوني

وتحدث الجمهور عن أن تامر أمين يلمح باحتمال عودة الثنائي لبعضهما مرة أخرى.

وتواصل «الوطن» مع مصدر قريب من الطرفين، إذ قال إن كل ما يشاع حول عدة الثنائي خطأ تماما.

أحمد سعد يقدم أغنية عليكي عيون لعلياء بسيوني

وكان أحمد سعد، كشف في تصريحات تليفزيونية منذ فترة، أنه قدم أغنية عليكي عيون لطليقته علياء بسيوني، إذ كتب كلماتها من أجلها، مشيرا إلى أن عيونها لا تكذب ولا تخون، وكانت سببًا في تقدمه فنيًا، واصفًا إياها بـ«وش السعد».