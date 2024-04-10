أسامة الأزهري: بداخلي طفل يفرح بالعيدية من أساتذته (فيديو)

أكد الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن «العيدية» تدخل السرور والفرحة على قلوب الأطفال، وهي من العادات المحببة، مشددًا على أن لها معنى نبوي وإنساني حنيف.

العيدية تدخل السرور على المواطنين

وتابع «الأزهري»، خلال حلقة برنامج «البيت»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم، «الأشد احتياجا للشعور بفرحة شعائر الله هم الأطفال.. زمان كنا بناخد العيدية، ودلوقتي لازم نعطيها، وندخل السرور على الناس، بداخلنا طفل يريد العيدية مهما كبر في السن».

وأشار إلى أنه عند تهنئة أساتذتي بالعيد، أداعب بعضهم وأطلب منهم العيدية وألح على أخذها، أقول له ما زلت زي زمان منتظر العيدية، يقولي كبرت، لكني أصر على أخذها، بداخلي طفل صغير أفرح بالعيدية، وأطلب زيادتها مع مرور السنين.