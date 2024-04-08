أسامة الأزهري: أي كلمة أو تصرف صغير مؤذٍ قد تقتل إنسانا من الأذى

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إنّ أي كلمة أو تصرف صغير قد تهدم كل شيء، وقد تقتل إنسانا من الأذى والأسى الذي تسببت له هذه الكلمة الصغيرة.

وعلق «الأزهري» خلال تقديمه لبرنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، المُذاع على قناة «الناس»، على إذاعة مقاطع فيديو تجسد وتصور معنى مستصغرات الأذى «شخص يتفرج على تحفة فنية مركبة، ولفت نظره إن التحفة فيها حباية لونها أزرق مختلفة عن باقي التحفة وألوانها، فخلعها من التحفة وهدم كل التحفة لأن كل التحفة مبنية على الحباية الصغيرة».

وعرض مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، مشهدا آخر يجسد معنى استصغار الأذى، قائلا: «شخص يهزر مع بطة فيقرب الطعام من فهمها ويبعده ويكرر الحركة، فبعدت البطة عنه ومشيت لأنها انزعجت من هذا التصرف الصغير، وكسر خاطرها».

وأكد أنّ كلمة قد تقتل وقد تحيي فيجب عدم استصغار الأذى، موضحا أنّ ربما إنسان الكلمة تصنع له النجاح كله، وممكن تكون سبب في فشله.