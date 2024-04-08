أسامة الأزهري: لا تستصغروا الأذى.. معظم النار من مستصغر الشرر

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إنّه لا يجب استصغار الأذى وعدم الاستخفاف به، موضحا أنّ معظم النار من مستصغر الشرر.

وقال «الأزهري» خلال تقديمه لبرنامجه الرمضاني «ومن الحب حياة»، المُذاع على قناة «الناس »: «لما الإنسان يأخد موقف صغير أو يهزر مع الناس فيقول كلمة عابرة ولكن يفاجأ إنها جرحت شعور إنسان، وسببت الأذى له حتى لو قالها بنية الهزار والضحك، فهي جرحته».

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، «اياك أن تستهين بأحد أو تستصغر أحد يجب معاملة الجميع بالتقدير والاحترام»، موضحا أنّه يجب وضع ميزان لأصغر تصرف أو كلمة قد تؤذي وتؤدي إلى عواقب وخيمة.

ولفت إلى حديث النبي عن استصغار الأذى، قائلا: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا، يهوي بها في النار سبعين خريفا».