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دراما المتحدة

أسامة الأزهري: الحب مفتاح حل جميع الخلافات الأسرية

كتب:

منتصر سليمان
02:54 م | الأحد 07 أبريل 2024
الدكتور أسامة الأزهري

الدكتور أسامة الأزهري

تحدث الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، عن إعالة الإنسان لغيره، وذلك خلال برنامجه « ومن الحب حياة»، المذاع على قناة «الناس».

وقال الدكتور أسامة الأزهري، «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول، فإن الإنسان إذا أحب الحياة وأحب من يعول حتى وإن أختلف معهم، لأنه ممكن يلجأ الى الطلاق ولكن يكون طلاق بالمعروف».

وأضاف قائلًا: ربنا سبحانه وتعالى قال «وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ»، وبالتالي إذا لم نتفاهم يذهب كلًا منا في طريقه، وتأخذ الزوجة حقوقها بالمعروف، ويظل التقدير المحترم حتى نرعى الأولاد».

وتساءل قائلًا: «لماذا لا نستطيع أن نرى تلك الصورة بيننا؟ ولماذا يتحول الخلاف الى شتائم وصرعات وشتائم وضرب وأذى وصراعات في أروقة المحاكم وكلا منا يضغط حتى ينتزع حقه من الآخر؟».

وتابع: «مفتاح ذلك هو الحب، فالعربي الحكيم كان يقول: أزوج ابنتي لمن إذا أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها»، مازال يحفظ الود القديم، وكما يقولون «الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة».

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