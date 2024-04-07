أسامة الأزهري: الحب مفتاح حل جميع الخلافات الأسرية

تحدث الدكتور أسامة الأزهري، مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي للشؤون الدينية، عن إعالة الإنسان لغيره، وذلك خلال برنامجه « ومن الحب حياة»، المذاع على قناة «الناس».

وقال الدكتور أسامة الأزهري، «قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثمًا أن يضيع من يعول، فإن الإنسان إذا أحب الحياة وأحب من يعول حتى وإن أختلف معهم، لأنه ممكن يلجأ الى الطلاق ولكن يكون طلاق بالمعروف».

وأضاف قائلًا: ربنا سبحانه وتعالى قال «وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ»، وبالتالي إذا لم نتفاهم يذهب كلًا منا في طريقه، وتأخذ الزوجة حقوقها بالمعروف، ويظل التقدير المحترم حتى نرعى الأولاد».

وتساءل قائلًا: «لماذا لا نستطيع أن نرى تلك الصورة بيننا؟ ولماذا يتحول الخلاف الى شتائم وصرعات وشتائم وضرب وأذى وصراعات في أروقة المحاكم وكلا منا يضغط حتى ينتزع حقه من الآخر؟».

وتابع: «مفتاح ذلك هو الحب، فالعربي الحكيم كان يقول: أزوج ابنتي لمن إذا أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها»، مازال يحفظ الود القديم، وكما يقولون «الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة».