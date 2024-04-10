أبناء وأسر الشهداء يشكرون الرئيس السيسي: «فاكرنا في كل عيد»

حرص عدد من أسر شهداء القوات المسلحة، على توجيه الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، على رعايتهم الدائمة، وتقديم أفضل رعاية ممكنة لهم.

ووجهت أرملة الشهيد مقدم طيار إبراهيم أحمد إبراهيم، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على إرسال هدية لهم بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك، قائلة: «بنشكر حضرتك يا ريس إن حضرتك دايمًا فاكرنا، ومش ناسينا، ومنستناش في العيد ده».

دعم كامل

وأكدت أن القوات المسلحة توليهم الدعم الكامل، وتوفر لهم كل الخدمات الأساسية التي يحتاجونها، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم أفضل رعاية ودعم ممكن لأسر الشهداء.

وأكدت والدة الشهيد مقدم طيار إبراهيم أحمد، أن دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، والقوات المسلحة المستمر لهم، يهون عليهم ألم فراق الشهيد، موجهة الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «ربنا يعينك على المسؤولية، وربنا يبارك في عمرك ويرفع شأن مصر على إيديك».

وقالت أرملة الشهيد عريف أحمد عبدالحكيم عبدالحليم، إنها تتوجه بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على دعمه المتواصل، وتكريمه للأسرة، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دائمًا ما يتذكر أسر الشهداء، ولا ينساهم أو ينسى أبناءهم، وأن هذا الاهتمام يدخل السرور والبهجة في قلب كل الأسرة.

وقال والد الشهيد نقيب احتياط عمرو شهاب عبدالحميد، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، هو المحرك الأساسي لكل الوطن، ونسأل الله أن يوفقه فيما هو قادم، وأن يجعله ذخرا للوطن، مضيفًا: «أنا مستعد أقدم نفسي قبل أخوات الشهيد فداء للوطن».

أما والدة الشهيد نقيب احتياط عمرو شهاب عبدالحميد، فوجهت التحية والشكر والتقدير للرئيس السيسي، مؤكدة أنه طالما تواجد جيش ورجال مصر المخلصين كلاً في موقعه لتولي المسؤولية، ستظل مصر آمنة ومستقرة.

ووجهت أرملة الشهيد جندي محمود محمد علي شرف، التحية للرئيس السيسي، قائلة: «نشكرك يا ريس كل عيد بتفتكرنا ومش ناسينا.. وبنشكر القوات المسلحة بتقدم لينا أحسن حاجة»، وأضافت أنه لم ير ابنته إلا وهي في عمر الـ5 أيام فقط، أما «ملك» ابنة الشهيد؛ فحرصت على توجيه الشكر للرئيس السيسي، قائلة: «وأنت طيب يا ريس.. بنشكرك إنك فاكرنا كل عيد».

توجيهات رئاسية

وقالت أرملة الشهيد رقيب محمد سامي حلمي سليم، إنها تتوجه بالشكر للرئيس السيسي أنه ما زال يتذكرهم ولا يناسهم، لافتًة إلى أنه بأوامر رئاسية، يتم إرسال مندوبين عن القوات المسلحة في أول يوم مدرسة مع ابنة الشهيد، ما يسعدها ويدخل البهجة لقلوبهم، فيما وجهت الطفلة هبة ابنة الشهيد، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، للهدية التي أهداهم بها.

وقالت أرملة الشهيد رائد أحمد بهجت رزق مناع، إن ما يبقى من الشهداء بعد استشهادهم هو الأثر الطيب لاستقرار الأوضاع على أرض مصر، وأننا نعيش في أمن وأمان واستقرار.

وأضافت: «الرئيس السيسي مهتم بأسر الشهداء والأطفال جدا جدا وهتفضل في ذاكرة الأطفال لما يكبروا حتى.. بتبقى ذكرى جيدة جدا للأولاد وهتترك أثر كبير في حالتهم ومستقبلهم».