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دراما المتحدة

موعد صيام الستة البيض 2024.. سنة مؤكدة ثوابها عظيم

كتب:

محمد أباظة
07:48 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
موعد صيام الستة البيض 2024

موعد صيام الستة البيض 2024

يحرص الملسمون بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، على صيام الستة البيض، لما لها من فضل عظيم وثواب كبير، وطمعا في الحصول على مزيد من الثواب والحسنات، إلا أن البعض قد لا يعلم موعد صيام الستة البيض 2024، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

موعد صيام الستة البيض 2024 

وبشأن موعد صيام الستة البيض 2024، يجب معرفة أن صيامها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ورد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر».

تعرف على موعد صيام الستة البيض 2024  

وتحدثت دار الإفتاء المصرية، عن موعد صيام الستة البيض 2024، قائلة إن صيامها يبدأ من ثاني أيام شهر شوال، ولا يجب صيام أول يوم في العيد، ويعتبر ذلك أمرا محرما.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.