موعد صيام الستة البيض 2024.. سنة مؤكدة ثوابها عظيم

يحرص الملسمون بعد انتهاء شهر رمضان المبارك، على صيام الستة البيض، لما لها من فضل عظيم وثواب كبير، وطمعا في الحصول على مزيد من الثواب والحسنات، إلا أن البعض قد لا يعلم موعد صيام الستة البيض 2024، وهو ما يستعرضه هذا التقرير.

موعد صيام الستة البيض 2024

وبشأن موعد صيام الستة البيض 2024، يجب معرفة أن صيامها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما ورد عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم أتبعه ستًّا من شوال كان كصيام الدهر».

تعرف على موعد صيام الستة البيض 2024

وتحدثت دار الإفتاء المصرية، عن موعد صيام الستة البيض 2024، قائلة إن صيامها يبدأ من ثاني أيام شهر شوال، ولا يجب صيام أول يوم في العيد، ويعتبر ذلك أمرا محرما.