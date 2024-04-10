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دراما المتحدة

الرئيس السيسي يحضر احتفالية عيد الفطر المبارك.. بعد قليل

كتب:

عمرو هلال
07:57 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

تبدأ بعد قليل، احتفالية عيد الفطر المبارك، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حسبما أفادت قناة dmc.

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بقلم عمرو هلال