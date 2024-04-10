الرئيس السيسي يحضر احتفالية عيد الفطر المبارك.. بعد قليل كتب: عمرو هلال 07:57 م | الأربعاء 10 أبريل 2024 الرئيس السيسي تبدأ بعد قليل، احتفالية عيد الفطر المبارك، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك حسبما أفادت قناة dmc. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: أبناء وأسر الشهداء يشكرون الرئيس السيسي: «فاكرنا في كل عيد» محافظة كفر الشيخ توزع ورود وكروت تهنئة باسم الرئيس السيسي على الأهالي «المؤتمر» يشيد بحرص الرئيس السيسي على الاحتفال بعيد الفطر مع أسر الشهداء الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الأردني للتهنئة بعيد الفطر الرئيس السيسي السيسي احتفالية عيد الفطر عيد الفطر المبارك بقلم عمرو هلال