محافظة كفر الشيخ توزع ورود وكروت تهنئة باسم الرئيس السيسي على الأهالي

شارك أعضاء ومتطوعي إدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة كفر الشيخ في توزيع الحلوى والورود، بالإضافة إلى كروت التهنئة التي كُتب عليها «تهنئة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة عيد الفطر المبارك، كل عام وأنتم بخير» على المارة والأهالي وتبادل التهاني بالعيد، معبرين عن فرحتهم وسعادتهم بهذه المناسبة الطيبة.

محافظ كفر الشيخ يهنئ كبار رجال الدولة بالعيد

وقدم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، ووكيلي المجلسين، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والوزراء والمحافظين وكبار شخصيات ورجال الدولة، بمناسبة عيد الفطر المبارك؛ داعيًا المولي عز وجل أنّ يحفظ مصر وأنّ ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

المحافظ يهنئ أبناء المحافظة

كما قدم المحافظ، خالص التهنئة لأبناء وأجهزة محافظة كفر الشيخ، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعياً المولى العلى القدير أنّ يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأنّ يحفظ مصر الكنانة على مر العصور تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والتنمية الشاملة.