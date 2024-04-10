هل يجوز صيام الستة البيض متفرقة؟.. «الإفتاء» تجيب

يعد صيام الستة البيض من الأمور المستحبة، التي يحرص عليها المسلمين بعد أول أيام عيد الفطر المبارك، خاصة أنها سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبادة مستحبة ثوابها عظيم، ولها فضل كبير، لكن يتساءل البعض عن هل يجوز صيام الستة البيض متفرقة؟، وهو ما يجيب عنه هذا التقرير.

هل يجوز صيام الستة البيض متفرقين

وأجابت دار الإفتاء المصرية على تساؤل هل يجوز صيام الستة البيض متفرقة، موضحة أنه لا يلزم على المسلم صيام الست من شوال بعد عيد الفطر مباشرة، بل يجوز أن يبدأ صومها بعد العيد بيوم أو أيام، وأن يصومها متتالية أو متفرقة في شهر شوال حسب ما يتيسر له، والأمر في ذلك واسع، وليس فريضة بل هي سنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها.

صيام الستة البيض متفرقة

وأوضح الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، عضو كبار هيئة العلماء، سبب صوم 6 من شوال، قائلا خلال فيديو منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، إن الله عز وجل جعل الحسنة بـ10 أمثالها، فعندما نصوم رمضان أي 30 يوم وعليها 6 أيام من شوال، فيكون ذلك 36 يوما في 10 حسنات، أي 360 يوما، أي كأني صومت السنة كلها، وهذا ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: «من صام رمضان وأتبعه بـ6 من شوال فكأنما صام الدهر».