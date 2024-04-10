هل يجوز صيام الستة البيض مع القضاء؟.. دار الإفتاء توضح

أجابت دار الإفتاء المصرية، على تساؤل مفاده: هل يجوز صيام الستة البيض مع القضاء؛ إذ قد يرغب البعض في صيام الستة أيام من شوال مع ما عليهم من أيام قضاء بنية واحدة، لكن دون معرفة حكم ذلك.

هل يجوز صيام الستة البيض مع القضاء

وقالت دار الإفتاء المصرية، عبر موقعها الرسمي، في الإجابة على تساؤل هل يجوز صيام الستة البيض مع القضاء؟، إنه يجوز للمسلم أن ينوي نية صوم النافلة مع نية صوم الفرض.

وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها على تساؤل: هل يجوز صيام الستة البيض مع القضاء، أنه يمكن قضاء ما فات المسلم في رمضان مع شوال، ويكتفي بكل يوم يقضيه عن صيام يوم من الست من شوال، ويحصل بذلك على الأجرين، لكن الأكمل والأفضل أن يصوم كل منهما على حدة.

وأشارت الدار، إلى أن كثيرا من الفقهاء أجازوا إدراج صوم النفل تحت صوم الفرض، وليس العكس؛ أي لا يجوز أن تندرج نية الفرض تحت نية النفل.