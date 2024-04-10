حزب «المصريين» ينظم احتفالية للأطفال في أول أيام عيد الفطر برأس غارب

نظمت أمانة حزب «المصريين» برأس غارب، احتفالية للأطفال في أول أيام عيد الفطر المبارك، على ممشى الإذاعة، وشهدت توزيع هدايا وشوكولاتة وكعك العيد وبالونات على الأطفال.

احتفالية حزب «المصريين»

قال محمد جمال أمين حزب «المصريين» برأس غارب، على هامش الاحتفالية، إن الحزب يولي اهتمامًا بالغًا بالأطفال، موضحا أن الاحتفالية تأتي بتوجيه من المستشار حسين أبو العطا رئيس الحزب وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، وتحت إشراف هاني عبد السميع أمين عام الحزب بالبحر الأحمر.