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دراما المتحدة

حزب المصريين الأحرار ينظم حفل إفطار لذوي الهمم

كتب:

محمد أباظة
08:06 م | الأحد 07 أبريل 2024
حزب المصريين الأحرار

حزب المصريين الأحرار

نظّم حزب المصريين الأحرار، حفل إفطار مميز لفئة ذوي الهمم، تحت رعاية النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب؛ في مقر أمانة شمال القاهرة.

حفل إفطار حزب المصريين الأحرار

وشهد الحفل حضورا من قيادات الحزب؛ إذ حضر كمال عجيب، عضو الهيئة العليا، والدكتور عادل مطر حنا، مسؤول لجنة الصحة، ودانيال غطاس، مسؤول لجنة العلاقات العامة.

ونظم حفل الإفطار أبانوب وحيد، المسؤول عن لجنة ذوي الهمم بالقطاع.

وحضر الحفل الدكتورة نيرمين توكل، عضو هيئة المكتب، ورابعة العدوية، كبيرة معلمي لغة الإشارة بمدارس الأمل، التي قدمت دورا مهما في دعم ومساندة ذوي الهمم في المجتمع.

يأتي هذا الحفل في إطار جهود الحزب تقديرا ودعما لفئات المجتمع ذات الاحتياجات الخاصة، والمساهمة في تعزيز دورهم المهم في بناء مجتمع أكثر شمولية وتضامنا.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.