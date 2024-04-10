صحيفة أمريكية: إسرائيل لم تشغل معبر «إيرز» وميناء أسدود لدخول المساعدات لغزة

ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، أن إسرائيل لم تشغل معبر إيرز وميناء أسدود لإدخال مساعدات لغزة كما تعهدت، ولا مؤشر على تجهيزات لذلك.

صور الأقمار الصناعية تبرز الوضع

وتابعت الصحيفة الأمريكية: أن «صور الأقمار الصناعية تظهر أن الطريق المؤدي لمعبر إيرز من جهة غزة لا يزال مسدودا بالأنقاض والحفر».

تعليق وزيرة المواصلات الإسرائيلية

في سياق موازِ، قالت وزيرة المواصلات الإسرائيلية، ميري ريجيف، إن كانت إعادة الفلسطينيين إلى شمال القطاع ضرورية لاستعادة المختطفين فيجب فعل ذلك.

استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة

بدأت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في صباح السبت السابع من أكتوبر 2023، بعد تنفيذ الفصائل الفلسطينية، عملية طوفان الأقصى، ردا على اعتداءات الجيش الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، ورد الجيش الإسرائيلي بعملية السيوف الحديدية، التي أسقطت نحو 34 ألف فلسطيني أغلبهم من الأطفال والسيدات.