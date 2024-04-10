فلكلور مدن القناة و«البمبوطية» في احتفالات قصر ثقافة جنوب سيناء بعيد الفطر

قدم فرع ثقافة جنوب سيناء، عددا من الفعاليات الفنية المتنوعة بمسرح ساحة العلم، بمدينة طور سيناء، ضمن احتفالات عيد الفطر التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في إطار برامج وزارة الثقافة.

شهد الفعاليات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وبدأت بعرض فني لفرقة الإسماعيلية القومية للفنون الشعبية بقيادة الفنان ماهر كمال، قدمت خلاله مجموعة من الفقرات الاستعراضية المستوحاة من فلكلور مدن القناة منها «نوح الحمام، بتغني لمين؟، طلع القمر، أم الخلول»، بجانب فقرة التنورة المميزة التي تفاعل معها الحضور.

تضمن الحفل عرضا فنيا لفرقة أطفال طور سيناء للفنون الشعبية، قدمت خلاله رقصة البمبوطية وتابلوه الصعيدي بقيادة الفنان أسامة إبراهيم.

وفي كلمته، قدم محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأهالي المحافظة بمناسبة عيد الفطر، كما توجه بالشكر لوزارة الثقافة لمشاركتها الفعالة في المناسبات التي تقام بالمحافظة، وأشاد بأداء المواهب الصغيرة لقصور الثقافة.

أقيم الحفل بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وبالتعاون مع مجلس مدينة طور سيناء، بحضور اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، وأحمد فريج مدير عام ثقافة جنوب سيناء، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل جنوب سيناء.