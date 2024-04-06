قصور الثقافة: عرض «ثقب دودي» في الوادي الجديد حتى 9 أبريل مجانا

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، استمرار تقديم العرض المسرحي «ثقب دودي»، والتي قدمت فرقة قصر ثقافة الخارجة المسرحية أولى ليالي العرض على مسرح سينما هيبس، ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي أمس، في إطار برامج وزارة الثقافة، ويقدم العرض بالمجان يوميا في التاسعة مساء حتى الثلاثاء المقبل 9 أبريل.

العرض المسرحي ثقب دودي

تدور الأحداث حول أحد أبناء مملكة الجن الذي ينوي في عيد ميلاد ملكة الجن أوتورما أن يصالح ملك الجن أوديني عليها ولكن لا تقبل، فيسافر عبر ثقب الزمن لإيجاد زهرة الكيوبيد حتى يسقي منها الملكة لترضى عن مولاه، ولكن تشرب أوتورما الزهرة وتحب أول شخص تراه فيكون غوريلا، وبعد أن تفيق من مفعول الزهرة ترفض الغوريلا وتحب أوديني ملك الجن من خلال مواقفه معها.

العرض تأليف ناظم نور الدين، إخراج علاء الوكيل، ديكور سماح نبيل، استعراض محمد عبد الله، ويشارك في البطولة عدد كبير من الممثلين منهم ميرفت عبد العال، رضا سعيد، سلطان أحمد، مازن أحمد، رنا كارم، عمر مختار، مريم السيد، حنين أبو بكر، ربا ياسر، سلمى شعبان، جونير أنسي.

«ثقب دودي» إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

قصور الثقافة في رمضان

ويشار أن أنشطة هيئة قصور الثقافة تشهد زخما كبيرا في الفعاليات بجميع المحافظات احتفالا بشهر رمضان، وعروض الموسم المسرحي الحالي، حيث أطلقت الهيئة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى بالقاهرة منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما نظمت فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، بجانب أنشطة الهيئة المتعددة والمستمرة في كل الفروع الثقافية بالمحافظات.