أجندة قصور الثقافة الأسبوع الجاري.. مسرحيات ومعارض فنية وأفلام حديثة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، هذا الأسبوع مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية، بدءا من اليوم السبت حتى الخميس المقبل 11 أبريل، ضمن البرنامج المنفذ برعاية وزارة الثقافة.

احتفالات ليلة القدر بالقاهرة والمحافظات

من أبرز تلك الفعاليات احتفالات ليلة القدر بالقاهرة والمحافظات، ويشهد مسرح السامر، في التاسعة مساء اليوم احتفالية فنية كبرى، يحييها شيخ المداحين أحمد الكحلاوي ليقدم باقة مختارة من المؤلفات الروحانية والأناشيد الدينية، وتشارك بها فرقة التنورة التراثية.

ويأتي ذلك استكمالا للبرنامج الرمضاني الحافل الذي قدمته هيئة قصور الثقافة طوال الشهر الفضيل، وتضمن فعاليات متنوعة لاقت إقبالا غفيرا وتفاعلا كبيرا من المشاركين.

افتتاح المعرض الفني «تجربة شخصية 2»

وفي مجال الفنون التشكيلية، تشهد قاعة آدم حنين بمركز الهناجر في الثامنة مساء غد الأحد افتتاح المعرض الفني «تجربة شخصية 2»، والذي يضم مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية التي تعكس الرؤية الإبداعية لعدد من الفنانين المبدعين غير الدارسين للفن التشكيلي، وتستمر فعالياته حتى يوم 12 من الشهر الحالي.

وفي مجال المسرح تقدم هيئة قصور الثقافة مجموعة كبيرة من المسرحيات ضمن عروض الموسم الحالي، في مختلف المحافظات، وقد اختتمت أمس العرض المسرحي «الدر المكنون» للمخرج الفنان ياسر صادق، والذي قدمته فرقة السامر المسرحية لمدة أسبوعين ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية.

كما يتضمن الأسبوع عدة احتفالات فنية بمناسبة يوم اليتيم، بجانب الاحتفاء بذكرى شاعر العامية الكبير بيرم التونسي من خلال عدة لقاءات وأمسيات أدبية بمشاركة نخبة من الأدباء والشعراء.

فيما يواصل قصر السينما بجاردن سيتي طوال الأسبوع تقديم الأفلام العربية الحديثة، والفقرات الفنية المتنوعة والمقدمة للجمهور بالمجان.

هيئة قصور الثقافة تستعد لاحتفالات عيد الفطر المبارك

هذا وتستعد هيئة قصور الثقافة لاحتفالات عيد الفطر المبارك ببرنامج فني متنوع، يضم أحدث عروض أفلام العيد بسينما الشعب بالقاهرة والمحافظات، وعددا من اللقاءات التثقيفية والورش الفنية عن مظاهر الاحتفال بالعيد، بجانب الحفلات الفنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية وعروض مسرح العرائس المقدمة للأطفال، وأنشطة الهيئة بمناطق الإسكان البديل.