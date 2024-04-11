شهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 11-4-2024 مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، استقراراً، حيث سجلت العملة الكويتية اليوم في بنك مصر 154.99 جنيه للبيع، و154.69 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

تستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، حسب ما أوضحته البنوك عبر مواقعها الرسمية في التحديث الأخير.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 154.99 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس: 153.96 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 154.99 جنيه للبيع.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 154.69 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس، في بنك القاهرة للبيع 154.99 جنيه، وللشراء 153.51 جنيه.

في حين سجل الدينار في بنك الإسكندرية اليوم الخميس 154.99 للبيع، وللشراء 149.72 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار

سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الدولار اليوم الخميس: 3.25 دولار.

سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي

كما سجل سعر الدينار الكويتي مقابل الريال السعودي اليوم الخميس 12.20 ريال.