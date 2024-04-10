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دراما المتحدة

«أكسيوس»: قائد القيادة المركزية الأمريكية يزور إسرائيل غدا

كتب:

محمد عزالدين
11:36 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

كشف موقع «أكسيوس»، نقلا عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية يجري زيارة مرتقبة لإسرائيل غدا الخميس، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وأوضح الموقع، أن هناك تنسيق أمني ثنائي بين واشنطن وتل أبيب، شمل الدفاع الجوي والصاروخي المشترك.

وأشار الموقع إلى أنه جرى بحث سبل الحد من الرد الإيراني من خلال إطلاق رسائل تحذيرية قوية.

ولفت موقع أكسيوس إلى أن واشنطن وتل أبيب بحثتا خلال الأيام الماضية، التحضير للرد الإيراني.

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