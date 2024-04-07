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محافظ القليوبية يستقبل وفدا من الكنيسة للتهنئة بعيد الفطر

كتب:

حسن صالح
12:56 م | الأحد 07 أبريل 2024
وفود الكنيسة مع محافظ القليوبية

وفود الكنيسة مع محافظ القليوبية

استقبل عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، نيافة الأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها، والأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا، والأنبا نوفير أسقف شبين القناطر.

روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام

وأكدَّ محافظ القليوبية أن تبادل التهاني والزيارات في المناسبات والأعياد بين أبناء الشعب المصريّ، يُشير إلى روابط المودة والمحبة والرحمة والسلام وتلك الروح الوطنية التي تشكل حِصناً آمناً لأبناء هذا الوطن، مُشيداً بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

أهمية دور الكنيسة

ورحب محافظ القليوبية بوفد الكنيسة المصرية، مؤكدا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري وروحه السمحة، داعياً الله أن يحفظ مِصْرَنا الغالية قيادة وشعباً وجيشاً، وأن ينعُم على شعبها بمزيد من الأمن والأمان والاستقرار والازدهار، مشيراً إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط المحافظة وحرصها على تحقيق التنمية، فضلاً عن دورها في توعية المواطنين.

فيما عبر وفد الكنيسة المصرية عن خالص التهنئة بعيد الفطر المُبارك لمحافظ القليوبية وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين، باعتبارهم شعب واحد في وطن ومصير واحد، مشيراً إلى أن محافظة القليوبية تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذي يظهر جلياً في الأعياد الدينية والوطنية.

كما يُجسد روح التماسُك والترابط عند مواجهة التحديات، متمنين دوام النجاح والتقدُم لما فيه خير وسلام جميع الشعب المصري.

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