الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ترتيبات قداس عيد القيامة.. اعرف التفاصيل

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الترتيبات الخاصة بتغطية احتفالات قداس عيد القيامة المجيد 2024، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء يوم السبت 4 مايو المقبل.

ترتيبات تغطية قداس عيد القيامة 2024

وقال المتحدث باسم الكنيسة القمص موسى إبراهيم، إن المركز الإعلامي للكنيسة أعلن التفاصيل الخاصة بالتغطية الإعلامية لاحتفالات عيد القيامة المجيد، وذلك لتسهيل مهام الصحفيين والإعلاميين، حيث يتم تغطية قداس عيد القيامة المجيد مساء يوم السبت الموافق 4 مايو المقبل، في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وتغطية استقبالات قداسة البابا تواضروس الثاني للمهنئين بالمقر البابوي بالقاهرة صباح يوم العيد الموافق الأحد 5 مايو، وسيتم استخراج تصريح التغطية لكل حدث على حدة (تصريح للقداس وآخر للاستقبالات)، ولذلك يجب تقديم طلب التغطية في شكل مجلد «فولدر» لكل حدث على حدة، على أن يكون الطلب معنونًا باسم الحدث المطلوب تغطيته.

البيانات المطلوبة

وأكد المتحدث باسم الكنيسة، ضرورة أن يحوي الطلب المقدم ملفًّا يتضمن خطابًا رسميًّا على ورق المؤسسة صاحبة الطلب ومختوم بختمها مضمن به الآتي:

1- أسماء فريق العمل، بحيث تكون الأسماء رباعية كما هي مدونة ببطاقات الرقم القومي، أو جواز السفر بالنسبة للأجانب، ولا يعتد بأسماء الشهرة أو الأسماء المختصرة.

2- يُدَون أمام كل اسم الرقم القومي كاملاً، أو رقم جواز السفر بالنسبة للأجانب فقط.

3- تحديد الحدث موضوع الطلب في الخطاب فيتم التحديد إما «قداس العيد» أو «استقبالات يوم العيد».

وأشار المتحدث باسم الكنيسة إلى أن الطلبات تُرسَل ابتداءً من اليوم الأحد حتى الأربعاء 17 أبريل على البريد الإلكتروني الخاص بالتصاريح، وسيتم التعامل مع كل حدث على أنه حدث قائم بذاته، لذا يُرجى إرسال كل البيانات المطلوبة مرتين منفصلتين، موضحا أنه سيتم قبول أربعة أفراد من كل قناة فضائية لكل حدث، وقبول محرر واحد ومصور فوتوغرافيا واحد فقط من كل مؤسسة صحفية لكل حدث.

وذكر القمص موسى، أن المركز يعتذر عن قبول أي طلبات ترسل بعد التاريخ المشار إليه آنفًا، أو لو وصلت غير مستوفية جزء من المطلوبات سالفة الذكر، وسيتم الإعلان لاحقًا عن موعد تسليم التصاريح.

وبحسب القمص موسى، ستتواجد فرق العمل التابعة للقنوات الفضائية في ساحة الكاتدرائية في المكان الذي يحدده مسؤولو الأمن، وسيتم الانضمام لبث التليفزيون المصري لكل القنوات التي تريد بث القداس على الهواء.