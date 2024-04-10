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دراما المتحدة

البابا تواضروس: أهنئ أخوتنا المسلمين في مصر والعالم بالعيد.. وربنا يديم علينا الفرح

كتب:

مريم شريف
08:31 م | الأربعاء 10 أبريل 2024
البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني

قدم قداسة البابا تواضروس الثاني،  بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للمسلمين بمناسبة عيد الفطر، الذي تحتفل به مصر والدول العربية والإسلامية، اليوم.

جاء ذلك قبل إلقاء عظته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي، الذي عقده مساء اليوم في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بعيد الفطر

وهنأ قداسة البابا، الرئيس السيسي والرؤساء والملوك وشعوبهم في الدول المحتفلة بالعيد، وكذلك الحكومة المصرية والمسؤولين كافة في كل المجالات.

وقال قداسة البابا في تهنئته: «أحب أن أهنئ كل إخوتنا المسلمين في مصر بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكذلك الأخوة المسلمين في كل البلاد العربية والإسلامية، القادة والحكام والملوك والرؤساء والشعوب في كل بلد».

وأضاف: «هذا العيد يأتي بعد شهر رمضان، شهر الصوم والعبادة، ودائما الأعياد التي تأتي بعد فترات صوم وصلاة تكون سبب فرح للجميع».

وتابع: «نهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب، والأعضاء ومجلس الشيوخ رئيسه وأعضاءه، والمسؤولين في المجالات كافة».

واختتم البابا تواضروس حديثه، قائلا: «نتمنى أن تكون أيام العيد سعيدة وأيام فرح، للكبار والصغار، وأن تكون كل أيامنا أعياد وفرح لشعبنا وبلادنا، وربنا يديم علينا الفرح، وكل سنة وحضراتكم طيبين».

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