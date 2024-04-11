طريقة سحرية للحفاظ على الخس طازجا لمدة شهر.. «مش هيغير لون»

الخس من الخضروات الورقة سريعة الذبلان ومدة صلاحية قصيرة، ما يجعله عرضة للتلف وهو ما يصعب تناوله رغم أهميته على السفرة، لكن هل سمعت عن أنه يمكنك تخزين الخس لمدة تصل إلى شهر كامل؟، قد يبدوا الأمر غريبا لكنه حقيقي، بحسب صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، إذ إن هناك طريقة سحرية للحفاظ على الخس طازج لمدة شهر.

الطريقة الصحيحة لتخزين الخس

الصحيفة البريطانية، أكدت أنه يمكن الاحتفاظ بأوراق الخس والسلطة طازجة ومقرمشة لمدة تصل إلى شهر، كما أن هناك حيلة سهلة لتخزينه، بحسب ما نقلته الصحيفة عن Zero Waste Week، وهي حملة بريطانية بيئية للحد من النفايات: «يمكنني مساعدتك في الحفاظ على أوراق الخس طازجة لفترة أطول، مما يعني أن ميزانيتك ستمتد أكثر».

فصل أوراق الخس بمجرد شراءه طريقة سحرية للحفاظ على الخس طازجا لمدة شهر بحسب الصحيفة: «ببساطة قم بفصل الأوراق عندما تصل إلى المنزل ووضعتها في وعاء من الماء، تم حفظ تلك الحاوية في الثلاجة، ستجد أن الخضرة لن تذبل ولو بعد أيام».

نزع جذع رأس الخس وتفكيك الأوراق، أيضا هي طريقة سحرية للحفاظ على الخس طازجا لمدة شهر بحسب الصحيفة نقلا عن موقع «فاستجريت» المتخصص في أمور الطبخ والتخزين: «قم بإزالة جذع رأس الخس، وتفكيك الأوراق ونقعها في الماء مع القليل من الخل، بعد ذلك قم بغسلها جيداً ثم ضعها في وعاء واغمرها في الماء، ثم يتم تخزينها في الثلاجة مع تغيير الماء كل 3 أيام فلن يغير الشكل أو الطعم».

تخزين الخس والبكتيريا

وربما تتساءل ربات المنازل هل يمكن أن تتشكل البكتيريا على الخس أثناء غمره في الماء؟، وهو ما نفته الصحيفة قائلة: «لا يمكن للعفن أن ينمو على شيء مغمور بالكامل في الماء، خاصة لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع، وغسل الخس جيدا ونقعه في الخل يمكن أن يقلل من خطر البكتيريا».

نصائح للحفاظ على الخس طازجا

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن هناك عدة نصائح للحفاظ على الخس طازج لمدة شهر وهي كالتالي:

- انقعي الخس واغسليه، إما منزوع البذور من الأوراق الممزقة أو كاملاً.

- ضعي الخس في وعاء محكم الغلق مغمورة في الماء.

- قومي بإزالة الأوراق عند الحاجة أو استخدم الخس بالكامل.

- يمكنك تغيير الماء كل ثلاثة أيام حتى يدوم الخس لفترة أطول.

- يبقى الخس طازجًا في أي مكان من 10 أيام إلى شهر كامل.