أفضل طريقتين لعلاج السكري بشكل طبيعي.. ما علاقة الخس؟

في أحد اللقاءات الصحفية خاصة مع صحيفة «إكسبريس»، تحدث أحد الأطباء عن أفضل أمرين طبيعيين يمكن القيام بهما لعكس مقاومة الأنسولين ومرض السكري من النوع الثاني بشكل آمن ودون أدوية، وخلال شرح الطريقة تحدث الطبيب البريطاني جيسون فونج عن أسباب السكري من النوع الثاني قائلا إنه ينتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم.

أفضل طريقتين لعلاج السكري بشكل طبيعي

وبحسب الطبيب البريطاني، يمكن أن يحدث السكري من النوع الثاني لسببين، أولهما أن جسمك لا يُنتج كمية كافية من الأنسولين، أو أن الخلايا لا تستجيب للأنسولين بشكل صحيح، وهو ما يُعرف أيضا بمقاومة الأنسولين، وأكد أن مرض السكري من النوع الثاني هو مرض غذائي إلى حد كبير، ولهذا السبب علاجه بالأدوية لن يوقفه: «إذا أعطيت دواء لمرض غذائي، فلن تتمكن أبدا من إصلاحه لأنك لم تحدد المشكلة الأساسية».

وأول طريقة نصح بها الطبيب جيسون فونج هي تغيير النظام الغذائي، مع التركيز على تقليل الكربوهيدرات والثانية استخدام الصيام المتقطع، الذي له بعض الأساليب الشائعة، حيث تتناول نظاما غذائيا عاديا خمسة أيام في الأسبوع وتصوم يومين، أو الصيام اليومي المقيد بالوقت، حيث تأكل بشكل طبيعي ولكن فقط خلال فترة ثماني ساعات كل يوم.

وعند الحديث عن تقليل الكربوهيدرات، قال الدكتور فونج: «تتحدث الجمعية الأمريكية للسكري ومجلاتها الغذائية عن وجود معظم الأدلة العلمية لعكس مرض السكري من النوع الثاني عن طريق خفض الكربوهيدرات، ثم الخطوة الثانية في حرق السكر، وهنا يأتي دور الصيام».

مواد غذائيه مهمة لمرضى السكر

ومن المواد الغذائية المهمة لمرضى السكر تعليقا على علاجه بالنظام الغذائي، تناول الخس الذي يقدم الكثير من الفوائد الصحية لمرضى السكري، أهمها تنظيم مستوى السكر في الدم، ولا يتسبب في أي ارتفاع لمستوى السكر، كما أن تناول الخس يساعد على الوقاية من الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

وفي تصريحات خاصة قال الدكتور محمد رحيم أخصائي التغذية العلاجية والسمنة لـ«الوطن»: «الخس والجرجير من الخضروات الورقية التي تعد مخزن الأملاح والفيتامينات والحديد وتناولها مهم ومفيد جدًا للصحة، وبيساعدوا على تنظيم السكر في الدم».