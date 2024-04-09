طريقة سحرية للحفاظ على البصل طازجا لمدة 12 شهرا.. «مش هيعفن تاني»

الحفاظ على البصل سواء الكامل أو المقطع لشرائح، أمر صعب بالنسبة للكثير من السيدات، غير أنه يتعرض للعفن في حالة عدم تخزينه بطريقة صحيحة، كونه من الخضروات التي تستخدم في إعداد الأكلات، بينما تحتار ربات البيوت في طريقة تخزينه والإبقاء عليه طازجًا لمدة طويلة قد تصل لأكثر من 12 شهرًا.

طريقة سحرية للحفاظ على البصل طازجا

صحيفة «إكسبرس» البريطانية، أكّدت أنّ هناك طريقة سحرية للحفاظ على البصل طازجًا لمدة تزيد عن 12 شهرًا، بحسب تصريحات ماري ماموليتي، المهتمة بشؤون الطبخ، مشيرة إلى أنه يجب وضع البصل في مكان بارد ومظلم وجاف، لأن الرطوبة والضوء يؤديان إلى العفن والإنبات.

أفضل مكان لتخزين البصل

وبحسب الصحيفة البريطانية فأنه يجب تخزين البصل سواء كان لأحمر أو الأصفر أو الأبيض، أو حتى البصل اللؤلؤي الصغير، في سلة جافة وجيدة التهوية أو صندوق بمفرده، كما يمكن تخزين البصل في الخزانة بعيدًا عن الموقد، مشيرة إلى أن البصل لا يمكن تخزينه في المطبخ لأن درجة الحرارة الباردة ستحول النشا الموجود فيه إلى سكر بمعدل أسرع بكثير، وهو ما يؤدي إلى إفساده.

هل يمكنك تخزين البصل في الثلاجة؟

وأكّدت الصحيفة نقلا عن ماري ماموليتي، المهتمة بشؤون الطبخ، أنه يمكنك تخزين البصل في الثلاجة، لكنك ستقلل من العمر الافتراضي لهذا البصل، كما يمكن الاحتفاظ بالبصل الذي يتم تخزينه في درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى عام واحد، خلاف ذلك، فأنها سوف تستمر لعدة أسابيع، لكن ميريسا، خبيرة الطبخ بمؤسسة Little House Living ، قالت إن البيئة الرطبة للثلاجة تؤدي أيضًا إلى أن يصبح البصل طريًا ومتعفنًا قبل وقته.

طريقة تخزين البصل المقطع إلى شرائح

ونصحت الصحيفة بعدم التخلص من بقايا البصل، قائلة: «إذا كنت تحضر شيئًا ما وكان لديك القليل من البصل الزائد، فلا تتخلص منه، سوف يستمر البصل المقطّع إلى مكعبات أو شرائح لمدة تصل إلى سبعة إلى 10 أيام في حاوية محكمة الإغلاق».

بمجرد كسر بصيلة البصل، فأنها ستبقى صالحة لبضعة أيام فقط، بحسب «ميريسا»: «يجب دائمًا تخزين البصل المقطع والمفروم والمطبوخ في الثلاجة، هذه الأنواع من البصل ليست مناسبة للمخازن وسوف تتعفن بسرعة خارج الثلاجة، كما يجب لف البصل المقطع إلى أنصاف بإحكام في غلاف بلاستيكي أو غلاف بلاستيكي ومن ثم وضعه في حاوية محكمة الإغلاق، بينما يجب وضع البصل المقطع في كيس بلاستيكي بسحاب».

الاحتفاظ بقطع البصل مخزنة في وعاء لتجنب التعرض لغاز الإيثيلين، هو ما نصحت به خبيرة الطبخ للحفاظ عليه طازجًا غير عفن: «البصل حساس جدًا للإيثيلين، وعند تخزينه مع الخضروات الأخرى يمكن أن يتسبب في إنباته وفساده بسرعة، سيظل البصل المقشر صالحًا لمدة سبعة إلى 10 أيام في الثلاجة عند تخزينه بشكل صحيح، بينما سيستمر البصل المقشر لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا».

طريقة تخزين البصل الكامل لإبقائه طازجًا؟

وبحسب «ميريسا»، فأنّ أهم نصيحة لتخزين البصل الكامل هو إبقائه بعيدًا عن الرطوبة ودرجة الحرارة الشديدة، ولهذا السبب يجب دائمًا تخزينه في خزانة أو درج: «قم بتخزين البصل في مكان جاف حيث لا يمكن للرطوبة أن تتسرب من خلاله لحمايته من الفساد أو التعفن، وتجنب تخزين البصل في مناطق مثل تحت الحوض أو في الطابق السفلي، حيث يكون الجو رطبًا».

وضع البصل في أكياس بلاستيكية، يعرضه للعفن والإفساد بحسب «ميرسيا»: «يجب إزالة البصل من عبوته البلاستيكية الأصلية، حيث أنها تجلب قدرًا كبيرًا من الرطوبة وتجعل البصل يتعفن بشكل أسرع مما تريد».