سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 11-4-2024 في البنوك

استقرار كبير شهده سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، خلال التعاملات اليوم الأربعاء 11-4-2024، بكل البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، مسجلًا 12.62 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع في بنك مصر، حسبما أفادت المواقع الرسمية للبنوك.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.72 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع، تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل في البنك المركزي المصري اليوم 12.67 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.67 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، بينما سجل اليوم في بنك الإسكندرية نحو 12.65 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.67 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 12.60 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، ببنك Cib.