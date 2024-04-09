سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

سجل سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، استقرارا في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية المصرية، وسجل نحو 12.65 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في مختلف البنوك المصرية، وفقا لآخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.67 جنيه للشراء، و12.71 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.67 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، وفقا لآخر تحديثات بنك مصر.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.67 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 12.60 جنيه للشراء، و12.69 جنيه للبيع، في بنك cib.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.72 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.65 جنيه للشراء، و12.70 جنيه للبيع، في بنك الإسكندرية.