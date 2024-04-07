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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 7-4-2024 في البنوك

كتب:

محمد متولي
08:01 ص | الأحد 07 أبريل 2024
الريال السعودي

الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، استقرارًا ملحوظًا في بداية التعاملات اليوم الأحد 7-4-2024، بجميع البنوك العاملة ضمن النظام المصرفي المصري، مسجلًا 12.62 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع في بنك مصر.

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن»، سعر صرف الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها على الإنترنت.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.65 جنيه للشراء، و12.68 جنيه للبيع، تبعًا لمصرف أبوظبي الإسلامي، بينما سجل في البنك المركزي المصري اليوم 12.61 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، وفقًا للبنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 12.62 جنيه للشراء، و12.65 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديثات بنك مصر، بينما سجل اليوم في بنك الإسكندرية نحو 12.60 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي اليوم 12.61 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك Cib

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم 12.56 جنيه للشراء، و12.64 جنيه للبيع، ببنك Cib.

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بقلم محمد متولي