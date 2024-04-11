زعيم كوريا الشمالية: سنوجه ضربة قاضية للعدو إذا اختار المواجهة العسكرية معنا

قال كيم جونج أون، زعيم كوريا الشمالية، خلال تفقده الجامعة العسكرية الرئيسية في البلاد إن الأوضاع الجيوسياسية غير المستقرة المحيطة ببلاده تعني أن الوقت قد حان للاستعداد للحرب أكثر من أي وقت مضى، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية.

توجيهات «كيم» بشأن الحرب

ووفقا لما جاء في وكالة الأنباء الكورية الشمالية، إن «كيم» قدم توجيهات ميدانية في جامعة كيم جونغ إيل للعلوم العسكرية والسياسة، المعروفة بأنها أعلى مقر للتعليم العكسري في البلاد، وسميت على اسم والده الذي توفي عام 2011.

وبحسب وكالة الأنباء «رويترز»، كثفت كوريا الشمالية تطوير الأسلحة في السنوات الأخيرة في عهد كيم، وأقامت علاقات عسكرية وسياسية مع روسيا بزعم أنها ساعدت موسكو في حربها مع أوكرانيا مقابل المساعدة في مشروعات عسكرية استراتيجية.

ماذا قال «كيم» عن الاستعداد للحرب؟

وأوضح «كيم» لموظفي الجامعة والطلاب أنه إذا اختار العدو المواجهة العسكرية مع بلاده، فإنه سيوجه ضربة قاضية للعدو دون تردد من خلال حشد كل الوسائل المتاحة لها، مؤكدا في حديثه أن الوقت الآن هو الوقت المناسب للاستعداد للحرب بشكل أكثر شمولا من أي وقت مضى.

ووقف زعيم كوريا الشمالية في وقت سابق من هذا الشهر، على اختبار إطلاق صاروخ باليستي جديد متوسط ​​المدى تفوق سرعته سرعة الصوت باستخدام الوقود الصلب، وهو ما قال محللون إنه سيعزز قدرة كوريا الشمالية على نشر الصواريخ بشكل أكثر فعالية من أنواع الوقود السائل.

ومن جانبها، اتهمت كوريا الشمالية الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بإثارة التوترات العسكرية من خلال إجراء ما أسمته بـ«مناورات حربية» حيث أجرى الحليفان تدريبات عسكرية بكثافة أكبر في الأشهر الأخيرة.