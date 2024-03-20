اليابان تبحث عن النقطة التاسعة بالتصفيات المزدوجة أمام كوريا الشمالية

يستضيف منتخب اليابان الملقب بالساموراي، ظهر غد الخميس، نظيره الكوري الشمالي، على ملعب اليابان الوطني بطوكيو في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المزدوج المؤهلة لكأس العالم فيفا 2026، وكأس آسيا 2027 بالسعودية،وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة و23 ظهرا بتوقيت القاهرة.

وبرصيد 6 نقاط و10 أهداف، يدخل منتخب اليابان، مباراة الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027 بالسعودية في صدارة المجموعة الثانية، إذ حقق الساموراي، فوزين اثنين على كل من ميانمار وسوريا على التوالي بنفس النتيجة 5-0.

وفي المقابل، يحتل منتخب كوريا الشمالية، المركز الثاني برصيد 3 نقاط من الهزيمة أمام سوريا بهدف نظيف والفوز على ميانمار بنتيجة 6-1، وأحرز لاعبو كوريا الشمالية، 6 أهداف، فيما اهتزت شباكهم بهدفين اثنين فقط.

ميانمار تستضيف منتخب سوريا

وفي مباراة أخرى، يستضيف منتخب ميانمار «بورما سابقا»، سوريا على ملعب ثونا بمدينة يانجون، في إطار الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الثانية من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم فيفا 2026، وكأس آسيا 2027 بالسعودية، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر غد الخميس بتوقيت القاهرة.

ويدخل منتخب ميانمار، صاحب الأرض والجمهور، مباراة سوريا بهزيمتين أمام اليابان بخماسية نظيفة وبنتيجة 1-6 أمام كوريا الشمالية.

وفي المقابل، يبحث منتخب سوريا عن تعزيز ترتيبه في المجموعة الثانية، إذ تحتل نسور قاسيون، المركز الثالث بالمجموعة الثانية برصيد 3 نقاط من تحقيق الفوز على كوريا الشمالية بنتيجة 1-0 والخسارة أمام اليابان بخماسية نظيفة.