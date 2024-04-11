«القاهرة الإخبارية»: البرلمان الأوكراني يقر مشروع قانون التعبئة العسكرية كتب: منى صلاح 10:43 ص | الخميس 11 أبريل 2024 البرلمان الأوكراني أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن البرلمان الأوكراني أقر مشروع قانون بشأن التعبية العسكرية. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: البرلمان الأوكراني يوافق بالأغلبية على رستم أوميروف وزيرا للدفاع البرلمان الأوكراني ينسحب من اتفاقية الجمعية البرلمانية الدولية لرابطة الدول المستقلة البرلمان الأوكراني يصادق على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة لمدة 90 يوما البرلمان الأوكراني: بحث مسار كييف نحو عضوية كاملة في الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوكراني أوكرانيا روسيا كييف بقلم منى صلاح