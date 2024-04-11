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«القاهرة الإخبارية»: البرلمان الأوكراني يقر مشروع قانون التعبئة العسكرية

كتب:

منى صلاح
10:43 ص | الخميس 11 أبريل 2024
البرلمان الأوكراني

البرلمان الأوكراني

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأن البرلمان الأوكراني أقر مشروع قانون بشأن التعبية العسكرية. 

 

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