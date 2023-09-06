البرلمان الأوكراني يوافق بالأغلبية على رستم أوميروف وزيرا للدفاع

أعلن البرلمان الأوكراني تعيين رستم أوميروف وزيرًا جديًدا للدفاع، اليوم الأربعاء، عقب إقالة وزير الدفاع السابق أوليكسي ريزنيكوف، حسب نبأ عاجل لشبكة «سكاي نيوز».

وقال المتحدث باسم البرلمان الأوكراني، ياروسلاف زيليزنياك، أن أوميروف حصل على الأغلبية الساحقة لأصوات النواب، بعد أن طرح الرئيس فولوديمير زيلينسكي اسمه، على خلفية دوره الكبير في تغيير مسار الحرب في أوكرانيا.

ويأتي إعلان تعيين أوميروف عقب وصول وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى كييف، في بادرة دعم من الولايات المتحدة لأوكرانيا، مع دخول الهجوم المضاد ضد القوات الروسية مرحلة حاسمة.