البرلمان الأوكراني يصادق على تمديد الأحكام العرفية والتعبئة لمدة 90 يوما

صادق البرلمان الأوكراني اليوم الثلاثاء، على مشاريع القوانين بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة من 20 مايو 2023، لمدة 90 يومًا أخرى.

عدد المصوتين بتمديد الطوارئ في البلاد

وقال عضو البرلمان الاوكراني ياروسلاف زيليزنياك، وفقا لما أوردته وكالة أنباء «يوكينفورم» الأوكرانية، «صوت ما مجموعه 324 عضوا في البرلمان لصالح المرسوم رقم 9259 الصادر عن رئيس أوكرانيا بشأن تمديد الأحكام العرفية و333 - لصالح المرسوم رقم 9260 الصادر عن رئيس أوكرانيا بشأن تمديد التعبئة».

وكان قد جرى إدخال الأحكام العرفية وإعلان التعبئة العامة في جميع أنحاء أوكرانيا لفترة حتى 26 مارس 2022 منذ بدء الأزمة الروسي الأوكرانية.

تمديد قانون الطوارئ 7 مرات من قبل

وفي وقت لاحق، جرى تمديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 25 أبريل 2022، 25 مايو 2022، 23 أغسطس 2022، و21 نوفمبر 2022، و19 فبراير 2023، و20 مايو 2023.