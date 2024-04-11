الإفراج عن 3438 سجينا لاستيفائهم شروط العفو الرئاسي بمناسبة عيد الفطر

تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج عن بعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل، الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك 2024، عقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية، لجانًا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة.

وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 3 آلاف و438 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، وذلك خلال احتفالية بمقر قاعة الاحتفالات في مركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان بمناسبة عيد الفطر المبارك، في إطار الدور الذي تبذله وزارة الداخلية لإعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث.

وقد شهدت فعاليات الاحتفال بالعيد، حضور عدد من رجال الدين المسيحي، لمشاركة النزلاء الاحتفال وتقديم التهنئة لهم بما يعبر عن التلاحم والترابط بين فئات الشعب المصري، وأيضًا توزيع «كحك العيد» من إنتاج مراكز الإصلاح والتأهيل على جميع النزلاء.

وقد أعرب أهالي المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير في سلوكيات أبنائهم، وتقدموا بالشكر والتقدير رئيس الجمهورية على منح ذويهم فرصة جديدة للانخراط داخل المجتمع.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على توفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.