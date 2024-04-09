مسلسل مليحة الحلقة 15 والأخيرة.. حرب وحصار وتجويع أهل غزة

عرض مسلسل مليحة خلال الحلقة 15 والأخيرة، بعضا من المجازر وحرب التجويع والحصار الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي على قطاع غزة الذي يسكنه أكثر من مليوني مواطن فلسطيني، راويًا في إطار درامي حياة مليحة وأسرتها الصغيرة التي فقدتها واحدًا تلو الآخر خلال الحروب التي لا تتوقف في تلك الأرض المقدسة.

مسلسل مليحة الحلقة 15

في يوم 15 من أكتوبر 2023، وبعد أن خيمت الحرب بظلالها على قطاع غزة، والحصار الشديد الذي تعرض له من قبل الاحتلال، خرجت مليحة من بيتها بغرض الحصول على جرعة من ماء، أو شيئا من طعام، تسد به رمقها ورمق طفلتها وجدتها، ولكن ما إن رجعت حتى وجدت البيت قد هُدم على من بداخله، لتجد ابنتها الصغيرة قد نجت بأعجوبة، وأما المرأة العجوز، فأخذت في البحث عنها حتى وجدتها تحت الركام تصارع الموت.

مليحة تفقد جدتها

أزالت مليحة بمساعدة رجال الحماية المدنية الركام من فوق جدتها، وما إن أقبلت إليها بناظريها حتى طلبت منها الحفاظ على فلسطين وحمّلتها وحمّلت ابنتها ومن سيأتي بعدها أمانة الحفاظ على أوطانهم من عدوهم المحتل، ثم ألقت العجوز الشهادتين وفاضت روحها إلى بارئها.

مشاهد من الواقع

هنا، انتهت المشاهد الدرامية المتعلقة بتلك الأسرة التي جسدت معاناة آلاف الأسر الفلسطينية التي تعيش في ذلك القطاع الصغير المحاصر هذه الآلام وأكثر كل يوم بل كل ساعة، لكن لم تنته الحرب حتى يومنا هذا، وما زالت المجازر الإسرائيلية تقطع أوصال الشعب الفلسطيني بلا هوادة، وما زال سكان القطاع يعانون الجوع والعطش والأمراض والأوبئة، والعيش في المخيمات وتحت سقف السماء دون مأوى أو ملجأ لهم سوى الله.