مسلسل مليحة الحلقة 15 والأخيرة.. حال غزة بعد حرب السابع من أكتوبر

بعد أن رجعت مليحة (سيرين خاص) وجدتها إلى ديارهما في غزة، ومرت عدة سنوات على العيش الآمن دون تنغيص، أخذت تروي قصتها ومعاناتها خلال السنوات الماضية لطفلتها التي أنجبتها بعد عودتها، ولكن الحال لم يدم على ما هو عليه.

ملخص الحلقة 15 مسلسل مليحة

روت مليحة قصتها منذ إخراجها من بلدها أول مرة، مرورا بذهابها إلى ليبيا ثم اضطرارها إلى الذهاب إلى مصر، ثم من بعد ذلك الرجوع إلى غزة، ولكن لم تكتمل فرحة الأسرة البسيطة، حتى دقت طبول الحرب مرة أخرى على سماء القطاع الصغير، بعد السابع من أكتوبر 2023.

حال غزة بعد حرب السابع من أكتوبر

جاءت الحرب الإسرائيلية الشرسة على قطاع غزة، وأبادت إسرائيل ما استطاعت إبادته من السكان، وحاصرت القطاع وجميع المعابر التي تؤدي إليه، وعملت على تجويع أكثر من مليوني فلسطيني، فمنعت عنهم الطعام والشراب، ثم هجرتهم من ديارهم إلى المخيمات والملاجئ.

واستطاع المسلسل في مشاهد قليلة خلال الحلقة 15 والأخيرة، أن يعرض لبعض المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين، من هدم للبيوت واستهداف للمستشفيات، وقتل للمدنيين في كل مكان يلجأون إليه.