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دراما المتحدة

وزير الزراعة: استمرار العمل في «الحجر الزراعي» بكامل طاقته خلال أيام العيد

كتب:

محمد أبو عمرة
12:27 م | الخميس 11 أبريل 2024
الحجر الزراعي

الحجر الزراعي

قرر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استمرار العمل في إدارات الحجر الزراعي، خلال أيام العطلات الرسمية، لتسهيل انسياب الصادرات الزراعية إلى الأسواق العالمية.

استمرار العمل في الحجر الزراعي على مدار الساعة

وفي بيان صحفي، قال الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية والحجر الزراعي، إن العاملين في منافذ الحجر الزراعي بالموانى المصرية يواصلون العمل على مدار الساعة، لتسهيل استقبال المنتجات الزراعية، بهدف الإسراع في إنهاء إجراءات تصديرها إلى الأسواق الخارجية.

توجيه الشكر للعاملين في الحجر الزراعي

ووجه موسي الشكر للعاملين في الحجر الزراعي على مستوى الجمهورية، خاصة موظفي إدارة الحجر الزراعي في مطار القاهرة الدولي، على ما يقومون به من جهود خلال العطلات الرسمية، بهدف إنجاح المنظومة التصديرية الزراعية.

 

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بقلم محمد أبو عمرة

مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.