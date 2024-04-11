ضبط كمية من الحشيش بـ7.5 مليون جنيه بحوزة 5 متهمين في السويس

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدة عناصر إجرامية، بالاتجار في المواد المخدرة، وترويجها على عملائهم، متخذين من نطاق دائرة قسمي شرطة فيصل والجناين، بمديرية أمن السويس، مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط الآتي:

- عاطلان لهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزتهما (40 كيلو جرام لمخدر الحشيش – و15 كيلو جرام لمخدر الهيدرو).

- ضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته 15 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

- ضبط عاطل له معلومات جنائية، بدائرة قسم شرطة فيصل، وبحوزته 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

- ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة الجناين، وبحوزته 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ7,5 مليون جنيه تقريبا.