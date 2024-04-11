«التموين» تسدد 92 مليون جنيه لأصحاب المخابز عن فرق تكلفة الرغيف خلال العيد

أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية سداد مبلغ 92 مليون جنيه «قيمة فرق تكلفة تصنيع الخبز للمخابز البلدية»، مقابل عمل المخابز في أيام 8 و9 و10 أبريل، وذلك لأصحاب المخابز، بالتنسيق مع البنوك المحلية والتجارية وشركة بنوك مصر.

عمل مخابز العيش البلدي

وقالت وزارة التموين، في بيان منذ قليل، إن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار عمل مخابز العيش البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر.

بطاقات التموين

وأكدت وزارة التموين استمرار توفير الخبز البلدي المدعم لأصحاب البطاقات التموينية، مؤكدة أنه جرى تأمين جميع المخابز بحصة 3 أيام إضافية من الدقيق، فضلا عن تأمين منافذ صرف السلع والمجمعات الاستهلاكية باستعاضات السلع من مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قبل إجازة عيد الفطر، لانتظام عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية تيسيرا على المواطنين في توفير احتياجاتهم.