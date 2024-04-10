«التموين» تؤكد انتظام عمل المخابز ومنافذ صرف السلع في أول أيام عيد الفطر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام العمل في مخابز إنتاج العيش البلدي ومنافذ صرف السلع التموينية، موضحة أن جميع المخابز لديها 3 أيام من حصص الدقيق، وأن منافذ السلع التموينية صرفت استعاضات السلع من مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قبل إجازة عيد الفطر، وذلك لانتظام عمل المنافذ والمجمعات الاستهلاكية.

غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين

وقال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع على مدار الساعة غرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف العمليات المركزية بالمديريات.

عمل المخابز البلدية

وأشار كمال في بيان منذ قليل إلى أن الدكتور علي المصيلحي يتلقى تقارير دورية من غرفة العمليات على مدار الساعة عن الحالة السوقية والتموينية، وتوافر السلع، وعمل المخابز البلدية، ومنافذ صرف السلع التموينية، ومستودعات الغاز، وعمل محطات الوقود وتوافر الوقود بها.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن توجيهات وزير التموين شملت أيضا تسيير حملات يومية من الأجهزة الرقابية بالوزارة والمديريات، لمتابعة الحالة السوقية والتموينية، وتوافر السلع وعمل المخابز.