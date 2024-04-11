«التموين» تؤكد بدء عمل المخابز الخامسة صباحا ثاني أيام عيد الفطر

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام المخابز البلدية في إنتاج رغيف الخبز المدعم للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، موضحة أن العمل بالمخابز عاد للنظام المعول به قبل شهر رمضان المبارك.

انتظام العمل بالمخابز في ثاني أيام العيد

وقالت مصادر بوزارة التموين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عمل المخابز في ثاني أيام عيد الفطر يبدأ من الخامسة صباحاً حتى الخامسة مساءًا، لإنتاج رغيف الخبز المدعم خلال ساعات اليوم على مستوى الجمهورية، لتوفير «العيش» خلال أيام العيد.

وأضافت المصادر، أن مديريات التموين في كل محافظات الجمهورية والإدارات التابعة لها، تكثف حملاتها الرقابية على المخابز لضمان استمرارية العمل في المواعيد المحددة، وصرف حصص العيش لأصحاب البطاقات التموينية، والمتابعة المستمرة لتلقي البلاغات و ضبط المخالفات، لضمان استمرارية عمل المخابز في ضخ العيش للمواطنين.

وشكلت الوزارة غرف العمليات واللجان المستمرة من المديريات والإدارات بالمحافظات للتفتيش على أصحاب المخابز في كل المناطق، خلال أيام عيد الفطر.

جميع المخابز لديها من حصص الدقيق

وأوضحت أن جميع المخابز على مستوى الجمهورية لديها من حصص الدقيق ما يكفي 3 أيام، مشيرة إلى أن منافذ السلع التموينية صرفت استعاضات السلع من مخازن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، قبل إجازة عيد الفطر، لانتظام عمل المنافذ والمٌجمعات الاستهلاكية.

ويستحق كل مواطن مدرج على البطاقات التموينية، 5 أرغفة من العيش المدعم يومياً، بمقدار 150 رغيف خبز على مدار الشهر، وفق حصة الدعم من العيش البلدي.