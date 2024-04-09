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دراما المتحدة

«التموين» تقرر استمرار عمل مطاحن الدقيق والمخابز في عيد الفطر

كتب:

وفاء الصعيدي
10:38 ص | الثلاثاء 09 أبريل 2024
المخابز البلدية

المخابز البلدية

وجّه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار عمل المطاحن لتوفير الدقيق للمخابز البلدية، واستمرار عمل مخابز الخبز البلدي المدعم خلال أيام عيد الفطر.

عمل المخابز أيام العيد

وذكر بيان صادر عن وزارة التموين، أنّ الهيئة العامة للسلع التموينية نسقت مع البنوك الوطنية وشركة بنوك مصر لسداد مستحقات أصحاب المخابز عن تكلفة الخبز يوميا.

وأضاف البيان: «تسدد الهيئة العامة للسلع التموينية صافي تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية، طبقا لما يتم إثباته من مبيعات خبز على النظام المميكن بموجب البطاقات التموينية الذكية بموجب ماكينات الصرف بكل مخبز».

غرفة عمليات مركزية

وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قرر تشكيل غرفة عمليات مركزية، للمتابعة اليومية للتأكد من انتظام عمل المخابز البلدية خلال مواعيد عملها الرسمية المقررة، وتوافر الخبز البلدي المدعم، وبيعه للمواطنين بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة، فضلا عن متابعة سير العمل بمنافذ صرف السلع التموينية والمخابز ومستودعات الغاز ومحطات الوقود وتوافر السلع بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.