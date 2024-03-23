تفاصيل احتفالية مراكز الإصلاح والتأهيل بعيد الأم.. فقرات فنية وحضور ممثلي حقوق الإنسان

نظم قطاع الحماية الاجتماعية احتفالية للنزيلات بمراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الأم، بحضور ممثلين عن مجالس حقوق الإنسان والقومي للمرأة والطفولة والأمومة.

فقرات موسيقية متنوعة

تضمنت الاحتفالية فقرات موسيقية متنوعة أبرزت مواهب النزيلات الفنية، والتي تحرص وزارة الداخلية على إثقالها من خلال خبراء ومختصين في إطار برامج الإصلاح والتأهيل التي يتم تنفيذها داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، لتقويم سلوكيات النزلاء، وإعادتهن للاندماج في المجتمع.

استثمار في البشر

وقالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقول دائما احترام حقوق من يقضي عقوبه، ولا نعاقبه مرتين، ويعامل بما يعزز شعوره بالكرامة، موضحة أن هذا يمثل استثمار في البشر.

وقالت نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة: «بتفتحوا الأبواب عشان الأسر تيجي تحتفل مع أمهاتهم، وهذا يؤكد أن الدولة المصرية حريصة على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».