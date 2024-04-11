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دراما المتحدة

ناقد فني يشيد بدراما «المتحدة» في رمضان 2024: التنوع طال كل الأعمال

كتب:

منى صلاح
01:51 م | الخميس 11 أبريل 2024
دراما المتحدة

دراما المتحدة

أشاد الناقد الفني علي الكشوطي بتنوع الأعمال الدرامية في رمضان 2024، مؤكدًا أنها تتناسب مع ذوق المشاهد المصري والعربي، مشيرا إلى أن هذا التنوّع ساهم في جعل الموسم من أنجح المواسم الدرامية التي مرّت علينا.

وأضاف الكشوطي خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أن «حالة التنوع الدرامي شملت الموضوعات التي تناولتها الأعمال الدرامية، وكذلك مستوى الأفكار والممثلين وفئاتهم العمرية وخبراتهم، وتنوع أفكار المخرجين والمؤلفين والموسيقى التصويرية».

وتابع: «الشركة المتحدة قدمت وجبة درامية دسمة، ووضعت يدها على قضايا شائكة في أعمالها بموسم رمضان، والتنوع طال كل عناصر الأعمال الفنية، وأثرى كل عمل على حده، وهذا الموسم من أقوى المواسم إن لم يكن أعظمها».

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