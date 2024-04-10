نجوم صغار.. أطفال خطفوا الأنظار في دراما رمضان 2024

قدمت الشركة المتحدة في رمضان هذا العام أكثر من وجه طفولي جديد في الدراما، ومنحتهم الفرصة في إخراج موهبتهم إلى النور وإظهار قدراتهم التمثيلية، حيث تركوا تأثيرًا وبصمة مميزة.

ومن أبرز الأعمال التي كشفت عن هذه الوجوه الطفولية، مسلسل إمبراطورية ميم الذي قدم لنا أكثر من طفل موهوب إلى جانب مسلسل المعلم ومسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين وغيرهم الكثير من الأعمال.

مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي

ويعتبر مسلسل إمبراطورية ميم من أبرز الأعمال التي أزاحت الستار عن أكثر من موهبة طفولية ومنهم منى أحمد زاهر التي قدمت شخصية «منة» ابنة «مختار» خالد النبوي أحد أفراد الإمبراطورية والطفل ريمون توفيق الذي جسد شخصية «مصطفى» شقيق «منة» إلى جانب الطفل آدم وهدان والذي قدم «مازن» شقيقهم.

مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني

ولم يكن مسلسل إمبراطورية ميم الوحيد الذي أتاح الفرصة للأطفال الموهوبين بل هناك العديد من الأعمال التي يكون من ضمنها مسلسل بابا جه بطولة أكرم حسني والذي كشف أيضًا عن أكثر من موهبة طفولية أبرزهم الطفلة لافينيا نادر، التي قدمت شخصية ابنة أكرم حسني ونسرين أمين والطفلة هنا زهران التي قدمت شخصية ابنة خالها والطفل سليم مصطفى.

مسلسل بدون سابق إنذار

أما عن مسلسل بدون سابق إنذار فكان فرصة الإنطلاقة الأولى لأحد الأطفال الموهوبة، وهو الطفل سليم يوسف الذي جسد شخصية «عمر» نجل «مروان» آسر ياسين و«ليلى» عائشة بن أحمد.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

وكان مسلسل المعلم فرصة أيضًا لإنطلاقة أحد الأطفال الموهوبة وهو الطفل جان رامز الذي قدم دور نجل «المعلم حامد» مصطفى شعبان و«زمزم» سهر الصايغ.

مسلسل كامل العدد +1

وينضم مسلسل كامل العدد +1 إلى قائمة المسلسلات التي دعمت المواهب الطفولية الجديدة وذلك من خلال تقديم الطفلة سيليا محمد في دور «فرح» ابنة «أحمد مختار» شريف سلامة، كما قدم المسلسل أيضاً موهبتين أخرين هما الطفلان التوأم يوسف ويونس باسم في دور «حسين وحسين» أبناء «ليلى» دينا الشربيني و«عمر» الراحل مصطفى درويش.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة

وننتقل إلى مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة والذي ضم الطفل الموهوب يوسف صلاح زيكو ضمن أحداث المسلسل إلى جانب كوكبة من نجوم الفن الكبار.