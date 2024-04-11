نجمات شابات تألقن في دراما رمضان 2024.. «موسم إتاحة الفرص»

شهد موسم دراما رمضان هذا العام 2024 ظهور عدد كبير من النجمات الشابة في أدوار البطولة أمام فنانين كبار لهم ثقلهم، إذ تمت إتاحة الفرصة لهنّ ومنحهنّ مساحات درامية أكبر لإثبات مواهبهنّ من خلال إسناد أعمال وأدوار كبيرة لهنّ، إذ استطاعت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أن تجمع بين الطاقات الشابة والجيل القديم.

وخلال هذا التقرير نستعرض أبرز النجمات الشابة اللاتي شاركن أمام فنانين كبار في رمضان 2024.

قدمت الفنانة ميرنا نور الدين شخصية دنيا زاد في مسلسل الحشاشين أمام الفنان كريم عبدالعزيز، الذي تمّ عرضه في موسم رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا، إذ ظهرت بأداء مميز وحصدت على إشادة واسعة من قبل الجمهور والنقاد لتثبت أنّها جديرة بهذه المهمة.

جيهان الشماشرجي

شاركت الفنانة جيهان الشماشرجي في مسلسل جودر أمام الفنان ياسر جلال وعُرض في ماراثون رمضان 2024، إذ جسدت دور حبيبته شروق ضمن حكايات «ألف ليلة وليلة»، ولاقت ردود فعل إيجابية بعدما استطاعت أن تثبت موهبتها وإجادتها للشخصية.

كارولين عزمي

ومن الأعمال المميزة التي عُرضت في شهر رمضان 2024 مسلسل حق عرب، وتظهر خلاله كارولين عزمي بشخصية أنغام التي يقع بطل المسلسل أحمد العوضي في حبها، إذ جسدت الدور ببراعة ولقت استحسان كبير من قبل الجمهور، بسبب الأداء المميز الذي ظهرت به.

هاجر أحمد مسلسل المعلم

جاءت مشاركة الفنانة هاجر أحمد في مسلسل المعلم بجانب الفنان مصطفى شعبان، بعد عدد من الأعمال الناجحة التي قدمتها قبل ذلك، ونال المسلسل إشادة نقدية، واسعة ودخلت قلوب المشاهدين بالأداء المتميز الذي ظهرت به، إذ جسدت دور دهب الصديقة المقربة لزوجة المعلم الذي يؤدي دوره الفنان مصطفى شعبان.