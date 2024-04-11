«معلومات الوزراء»: نستهدف تحويل مصر إلى ممر عالمي للبيانات الرقمية

سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على المقال المنشور بصحيفة «ميدل إيست إيكونومي» (Middle East Economy)، بعنوان «المصرية للاتصالات وإكسا للبنية التحتية توقعان اتفاقية لتعزيز حركة البيانات»، مع رصد إمكانات الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي لإحداث ثورة في الاتصال الدولي للبيانات.

اتفاقية تجارية تستهدف تدفق حركة البيانات العالمية

وأوضح معلومات الوزراء في تقرير صادر عنه بعنوان «مقتطفات تنموية» أنَّ المقال أشار إلى أنَّ «الشركة المصرية للاتصالات»، وشركة «اكسا إنفراستركتشر» EXA Infrastructure، الأوروبية الرائدة في مجال البنية التحتية للألياف والكابلات البحرية عبر المحيط الأطلسي، وقعوا اتفاقية تجارية تهدف إلى إحداث ثورة في تدفق حركة البيانات العالمية بين الشرق والغرب، مرورًا بالبحر الأبيض المتوسط، وتعزز الاتفاقية مكانة مصر الاستراتيجية كمركز حيوي للاتصال الدولي، وخاصة مع أوروبا.

«إكسا إنفراستركتشر» توسع شبكتها من أوروبا إلى سواحل مصر

وستعمل شركة «إكسا إنفر استركتشر» على توسيع شبكتها من أوروبا إلى سواحل مصر لتكوين نقطة خدمات موحدة لحركة البيانات الدولية من الشرق الأوسط، وآسيا إلى أوروبا، وبفضل التعددية في حلول المسارات وحلول الحماية، ستستوعب «إكسا إنفر استركتشر»القدرات الدولية بين مصر ومئات النقاط في أوروبا وأمريكا الشمالية.

تمكّن المستخدمين من الجمع بين الاتصال بين أنظمة الكابلات البحرية

علاوة على ذلك، ستستخدم شركة «إكسا إنفر استركتشر» خدمة «وي كونكت» (We Connect) التابعة للشركة المصرية للاتصالات، إذ تضمن وصولاً سريعًا إلى البنية التحتية الواسعة للكابلات البحرية في مصر، وتمكن المستخدمين من الجمع بين الاتصال بين أنظمة الكابلات البحرية في البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر باستخدام نموذج محايد.

وستقدم «الشركة المصرية للاتصالات» حلولاً متكاملة للعملاء العالميين من آسيا مباشرة إلى مراكز حركة الإنترنت في أوروبا، علاوة على ذلك، فإنها تقوم بدور حيوي من خلال دعم أكثر من 90% (200 تيرابايت في الثانية) من حجم حركة البيانات الدولية التي تعبر مصر.

ختامًا، تتوافق هذه الاتفاقية مع استراتيجية الشركة المصرية للاتصالات لترسيخ دور مصر كبوابة رئيسة، للوصول إلى قارات آسيا، وإفريقيا، وأوروبا، وتمثل الاتفاقية بداية جهد تعاوني بين الشركتين لتنفيذ مبادرات البنية التحتية الرقمية التي تلبي المتطلبات المتطورة للمشهد الرقمي العالمي.