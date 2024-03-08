أول المبادرين .. المصرية للاتصالات تخطط لإطلاق أضخم حملة إفطار في رمضان

حرصت الشركة المصرية للاتصالات على أن تكون أول الشركات المبادرة بمشاركة المصريين فرحة شهر رمضان المبارك، هذا ما أظهره الإعلان الجديد لحملة المسئولية المجتمعية التي تستعد المصرية للاتصالات لإطلاقها مع حلول شهر رمضان المبارك، والذي تم نشره على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

أشار الإعلان أن الحملة ستكون أكبر حملة إفطار من نوعها في رمضان، وستشمل توزيع أكثر من 750 ألف كرتونة غذائية وإقامة موائد الإفطار في جميع محافظات الجمهورية، وأشار الإعلان أيضاً أن الحملة سيتم إطلاقها بالتعاون مع أكبر مؤسسات المجتمع المدني في مصر.

واعتادت المصرية للاتصالات أطلاق مبادرات لإفطار منذ أعوام، كان من بينها مبادرة "فرحة رمضان مع WE طول الشهر الكريم" في 2022 وحملة “رمضاننا مع بعض غير أي حد“ في رمضان عام 2023.