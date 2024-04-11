رجال الشرطة يوزعون الهدايا والورود على المواطنين احتفالا بعيد الفطر

شارك رجال الشرطة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر، بالعديد من الشوارع والميادين في مختلف المحافظات، إذ جرى توزيع الورود والهدايا على المارة ومستقلي السيارات، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور الاجتماعي، بجانب الدور الأمني في كل المناسبات والاحتفالات.

ولاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، ووجهوا الشكر لرجال الشرطة على تلك المبادرة، التي تساهم في تعزيز روح المشاركة، والمؤازرة بين هيئة الشرطة والمواطنين.