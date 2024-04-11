زعيم كوريا الشمالية يهدد جارته الجنوبية.. تعزيزات عسكرية وصاروخ تجسسي

عاد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، للتهديدات بشن الحرب مرة أخرى بإعلان تعزيز والجود العسكري عند الحدود مع كوريا الجنوبية، بعدما وضع في المدار قمرًا اصطناعيًا لأغراض التجسس للمرة الثالثة، عقب فشل محاولتين سابقتين في مايو، وأغسطس، في وُضع صاروخ كوري شمالي في المدار قمر الاستطلاع العسكري «ماليغيونغ-1» وفق وسائل الإعلام الرسمية.

زعيم كوريا الشمالية يطلق صاروخا تجسسيا

وأكدت كوريا الجنوبية، في بيان تناقلته وسائل الإعلام العالمية، أن عملية وضع الصاروخ التجسسي في المدار نجحت، فيما حضر زعيم كورية الشمالية شخصيًا عملية الإطلاق، واطلع على صور للقواعد العسكرية الأمريكية - الرئيسية في جزيرة غوام في المحيط الهادي التقطها القمر الاصطناعي، وفقًا لوسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ.

ونددت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة والأمم المتحدة بعملية الإطلاق، إذ تشكل عملية الإطلاق انتهاكًا لقرارات الأمم المتحدة، التي تمنع زعيم كوريا الشمالية من استخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية.

الإجراءات «المتهورة»

جدير بالذكر علقت سيول جزئيًا، اتفاقًا عسكريًا مع كوريا الشمالية أُبرم في 19 سبتمبر 2018، بعد العملية الكوريا الشمالية، إذ كان يهدف الاتفاق إلى تجنب وقوع حوادث عسكرية على طول الحدود بين الكوريتين، من خلال إقامة «مناطق عازلة» بحرية خصوصًا، ونشرت على الفور «وسائل مراقبة واستطلاع» عند هذه الحدود، ما وصفته وزارة الدفاع الكورية الشمالية بالإجراءات «المتهورة»، معلنة أنها تعلق أيضاً اتفاق 2018 بكامله.

شهد عام 2021 بدء زعيم كوريا الشمالية تطوير قمر اصطناعي تجسسي، وجعل هذا التطوير من أولويات نظامه.